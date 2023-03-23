Mersin'de "Birr Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi

MERSİN (AA) - Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 678 vakıf kültür varlığı bulunduğunu belirterek, "Felaket sonunda bu eserlerden 31'i tümden göçmüş, 144'ü ağır hasar görmüş, 104'ü de orta hasarlıdır. İnşallah bu eserlerin onarım ve restorasyonları en kısa zamanda tamamlanarak, asli fonksiyonlarına kavuşturulacaktır." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Birr Lokma Bin Sofra" başlıklı iftar programında, Genel Müdürlüğün hizmetlerinden faydalanarak ortaöğretim, yükseköğrenimde okuyan ve burs alan öğrenciler, kuru gıda yardımı ve öksüz ya da yetim maaşı alan, sevgi evlerinde kalan öğrenciler, aileleri ve vakıf temsilcileri ramazanın ilk iftarında birlikte oruç açtı.

Türker, yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftarda yaptığı konuşmada, bu programları kültür, tarih ve medeniyetin ihyası ve inşası yolunda atılmış kıymetli adımlar olarak gördüğünü söyledi.

Vakıfların, vakıf kurucularının iradesi ve tercihleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Türker, eşsiz mirası geleceğe taşımak için çalıştığını vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerini "Vakfet yaşat, yaşa" düşüncesini canlı tutarak yerine getirdiğini belirten Türker, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 6 bin vakıf kültür varlığının inşa ve ihyası gerçekleştirilmiştir. Asrın felaketinden etkilenen illerimizde 678 vakıf kültür varlığı mevcuttur. Felaket sonunda bu eserlerden 31'i tümden göçmüş, 144'ü ağır hasar görmüş, 104'ü de orta hasarlıdır. İnşallah bu eserlerin onarım ve restorasyonları en kısa zamanda tamamlanarak, asli fonksiyonlarına kavuşturulacaktır. Ayrıca, yurt genelinde muhtaç durumda bulunan 7 bin 500 yetim, engelli ve muhtaç vatandaşımıza 2 bin 715 lira aylık verilmekte, 50 bin ihtiyaç sahibi aileye 15 kalem üründen oluşan gıda paketi her ay adrese teslim edilmektedir. 20 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 500 lira ve 7 bin 500 yükseköğrenim öğrencisine de aylık 1250 lira burs yardımı yapılmaktadır. Asrın felaketi ve selde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi de iftar buluşmalarında 25 bölge müdürlüğüyle, 81 il merkezinde 73 bin kişiyle sofralarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sadece eser ihya etmediklerini, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurduklarını dile getiren Develi, "Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Vakıflar Bölge Müdürlükleri olarak vakıf eserlerini koruyup ihya eden bir kurum olmanın dışında manevi değerlerimizin, vakıf ruhunun, dayanışma ve birlik duygularının gelecek nesillere aktarılmasında öncü kurum olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Develi, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak insanların, dinine, diline, ideolojisine ve ırkına bakmadan yanlarında olduklarını da sözlerine ekledi.

Mersin İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Coşkun'un dua ettiği programda, sema gösterisi de sunuldu.

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