Mersin'de fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kadınların fuhşa zorlandığı tespit edilen eğlence mekanına operasyon düzenlendi.
Ekipler, fuhuş için yer temin ettikleri ve fuhşa aracılık yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlıyı gözaltına aldı, mağdur 6 kadının da ifadesine başvurdu.
Adreste yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.