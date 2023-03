Mersin'de doğum yapan depremzede kadın, bebeğine "Umut" adını verdi

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan geldiği Mersin'de öğrenci yurdunda misafir edilen hamile kadın, erkek bebek dünyaya getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 35 haftalık hamile Sakine Çolak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Doğanşehir ilçesinden Mersin'e geldi.

Çolak ve ailesine, belediyeye ait Erkek Öğrenci Yurdu'nda barınma imkanı sağlandı.

Hamilelik sürecini yurtta geçiren Çolak, 13 Mart'ta doğum süreci başlayınca ekiplerin desteğiyle kentteki bir hastaneye götürüldü. Çolak, dünyaya getirdiği oğluna "Umut" adını koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Sakine Çolak, deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtti.

Yurtta her türlü ihtiyacının karşılandığını aktaran Çolak, "Bebeğe ait olan hiçbir şey getirmemiştim. Beşiği, kıyafetleri, her şeyini onlar karşıladı. Ambulansla beni hastaneye götürdüler, çok yardımcı oldular. Zor bir süreçti ama çok şükür şu an iyiyiz. Herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Çolak, yaşadıkları süreçte umut olabilmesi için bebeklerine bu ismi verdiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.