Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan sanayi sitesi esnafına ziyaret

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, Silifke Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Altunok, yeni yapılan iş yerlerini inceledi, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ahmet Turgut'tan bilgi aldı.

Altunok, ilçede sanayinin gelişmesi için esnafla istişareye devam edeceklerini belirtti.

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