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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Samet Biner

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Williams 9, Gray 17, Hayes 23, Asena Yalçın 4, Özge Özışık 10, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 8

Beşiktaş: Evans 7, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram 16, Billings 21, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu 2, Kübra İmren Sevindik 11, Zeynep Can

1. Periyot: 22-19

Devre: 49-35

3. Periyot: 67-51

Beş faulle çıkan: Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş'ı 90-75 yendi.

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