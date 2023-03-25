Silifke'de güneşli havayı fırsat bilenler sahilde gezdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 50'e ulaştığı ilçede vatandaşlar ve turistler, sahilde hareketlilik oluşturdu.

Ziyaretçilerden bazıları denize girdi bazıları da güneşlendi.

Kumsalda ve parklarda oyun oynayan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı.

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