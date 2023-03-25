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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti, Mersin'de temayül yoklaması yaptı

AA

AK Parti, Mersin'de temayül yoklaması yaptı

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin İl Başkanlığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan temayül yoklamasını gerçekleştirdi.

İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için partiye başvuran 123 milletvekili aday adayına yönelik Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde temayül yoklaması düzenledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile İl Başkanı Adem Aldemir'in de katıldığı programda yaklaşık 2 bin üye, elektronik ortamda oy kullandı.

Temayül yoklamasından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

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