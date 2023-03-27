Silifke'de çeşitli suçlardan aranan 160 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, polis ekiplerinin 3 aylık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 160 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, aranan zanlılara yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin 3 aylık çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 160 şüpheli yakalandı, 4 tüfek, 4'ü kurusıkı 9 tabanca ve 317 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında da 127 gram esrar, 23 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve 6 kök Hint keneviri bulan polis, 17 zanlı hakkında adli işlem yaptı.

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