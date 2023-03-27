Anamur'da "Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.

Anamur Belediyesince Muşurup Sanat Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte, yazarlar ve yayınevleri stant açtı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Bilal Bozdemir ile Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, stantları gezdi, yazarlar ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Kılınç, depremlerden etkilenenlere ulaştırılması amacıyla kitap bağışı da toplayacaklarını belirtti.

"Kitap Günleri" etkinliği, 1 Nisan'a kadar sürecek.

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