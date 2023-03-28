Mersin'de fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş için yer temin eden ve aracılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 7'si yabancı uyruklu 32 mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından bir şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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