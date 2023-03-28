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Enkazdan kurtarılıp devlet korumasına alınan Musa bebek, ailesine kavuşturuldu

AA

Enkazdan kurtarılıp devlet korumasına alınan Musa bebek, ailesine kavuşturuldu

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş'ta yıkılan binadan kurtarılan, tedavisinin ardından da Mersin'de devlet korumasına alınan 10 aylık Musa bebek, DNA testiyle belirlenen ailesine teslim edildi.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde oturdukları bina yıkılan Suriye uyruklu Naser ve Katibe Alkhalef çifti, 4 yaşındaki kızları Negam ve 2 yaşındaki oğulları Abdullah ile enkazdan çıkmayı başarsa da oğulları Musa'ya ulaşamadı.

Çiftin şu an 10 aylık olan bebeğinin, enkazdan kurtarıldıktan sonra tedavi için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildiği, 7 Mart'ta taburcu olduktan sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındığı tespit edildi.

Aile, DNA örneklerinin bebekle uyuşmasının ardından Çocuk Evleri Sitesi'ne davet edildi.

Afetten 50 gün sonra yavrularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan aile, sevinç gözyaşları döktü. Anne Katibe, uzun süre oğluna sarılıp, öptü.

Anne, gazetecilere, Kahramanmaraş'a taşındıktan 2 hafta sonra depreme yakalandıklarını söyledi.

Kocasının hurdacılık yaparak geçimlerini sağladığını belirten Alkhalef, "Uyurken deprem oldu, biz hemen kaçtık. Biz çıktıktan sonra ev yıkıldı. Oğlumu kaybetmiştim, polisi çağırdık. Onlar 'inşallah bulacağız' dedi. Allah'a çok şükür burada buldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Burada ona iyi bakmışlar, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Naser Alkhalef da çocuğuna kavuştuğu için sevinç yaşadığını dile getirdi.

- Mersin'de ağırlanan 28 yabancı uyruklu çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy da Musa'nın ailesine kavuşmasından dolayı mutluluk duyduklarını anlattı.

Devlet korumasındaki çocukların ailelerinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Görsoy, şunları kaydetti:

"Bakım ve korumaya aldığımız çocuklarımızın aile tespit çalışmalarını, gerekirse DNA incelemelerini yapıyoruz. Resmi aile bağlarını tespit ettiğimiz 28 yabancı uyruklu çocuğumuzu ailelerine teslim ettik. Şu an kurum bakımımızda 5 yabancı uyruklu çocuğumuz kaldı. Bu çocuklarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."


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