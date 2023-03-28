Anamur'da doğaya 4 bin faydalı böcek salındı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, kızılçamları tehdit eden çam kese böceğiyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında doğaya 4 bin faydalı böcek bırakıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kızılçamlarda gelişme kaybına neden olan çam kese böceğinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, orman zararlılarına karşı laboratuvar ortamında üretilen 4 bin faydalı böcek, Anıtlı, Sarıyayla ve Alaköprü bölgesinde doğaya salındı.

Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, AA muhabirine, diğer canlıların zarar görmemesi adına kimyasal yerine biyolojik mücadelenin tercih edildiğini söyledi.

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