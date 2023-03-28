Anamur'da doğaya 4 bin faydalı böcek salındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, kızılçamları tehdit eden çam kese böceğiyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında doğaya 4 bin faydalı böcek bırakıldı.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kızılçamlarda gelişme kaybına neden olan çam kese böceğinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, orman zararlılarına karşı laboratuvar ortamında üretilen 4 bin faydalı böcek, Anıtlı, Sarıyayla ve Alaköprü bölgesinde doğaya salındı.
Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, AA muhabirine, diğer canlıların zarar görmemesi adına kimyasal yerine biyolojik mücadelenin tercih edildiğini söyledi.