Mersin Valisi Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



Silifke Kaymakamlığınca bir otelde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Programda konuşan Pehlivan, "Rengini şehitlerimiz ve gazilerimizin kanından alan bayrağımızı hiçbir zaman soldurtmayacağız." dedi.

Ramazan ayının iyilik ve güzelliklere vesile olması dileğinde bulunan Pehlivan, "Sizleri gördüğümüzde hiçbir zaman unutmadığımız ve hiçbir zaman unutamayacağımız manevi hatıraları her zaman zihnimizde ve gönlümüzde olan, isimlerini hiçbir zaman unutmayacağımız ve nesilden nesile aktaracağımız aziz şehitlerimizi hatırlıyoruz. Bu vesile ile bütün şehitlerimize, geçmişten bu güne vatanımızın birliği bütünlüğü için mücadele eden, canını feda eden, bayrağımız ilelebet gönderde şanlı şanlı dalgalansın diye, kanını, rengini ona veren ve o rengi hiçbir zaman soldurtmayan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin." diye konuştu.

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