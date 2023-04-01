Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Cengiz'in kullandığı 35 AK 5755 plakalı otomobil, Kulak Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla çıkarılan araçtaki sürücü Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, hastane morguna götürüldü.

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