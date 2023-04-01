Almanya'dan engelli depremzedelere yardım malzemesi desteği

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MERSİN (AA) - Almanya'nın Bergkamen Belediyesi, Mersin'in Silifke ilçesindeki engelli depremzedeler için yardım malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan depremzedelere ve diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Almanya'dan tekerlekli sandalye, yardımcı yürüteç, baston, ortopedik bandaj ve koltuk değneğinden oluşan yardım malzemeleri gönderildi.

Almanya'da yaşayan Silifkeli hayırsever iş insanı İsak Çırak'ın da destekleriyle ilçeye ulaşan yardım malzemeleri, belediye ekiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, yardım malzemelerinin ilçede misafir edilen engelli depremzedelerin yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılacağını belirtti.



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