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Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Abdullah İlik, Furkan Keseratar

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 29, Gamze Takmaz 10, Williams 5, Gray 2, Hayes 10, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 15, Cansu Köksal Öngüner 7, Sinem Ataş 17, Esra Ural Topuz 14

Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 15, Gülse Uğur 19, Melike Yalçınkaya 16, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 14, İdil Türk 3, Sena Özekli, Aleyna Fatma Cengizhan

1. Periyot: 23-13

Devre: 57-33

3. Periyot: 88-47





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 114-67 yendi.

Mersin ekibi, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci maç 3 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.





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