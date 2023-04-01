Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki 06 CMY 201 plakalı otomobil, Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Muzaffer Kaya idaresindeki 33 AKN 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sıkıştığı kamyonetten itfaiye ekiplerince çıkarılan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü M.D. ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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