Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalinin prömiyerini yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalinin prömiyerini yaptı

AA

Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalinin prömiyerini yaptı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Sütçü Tevye" öykülerinden uyarlanan ve Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen "Damdaki Kemancı" müzikalini ilk kez seyircisiyle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Damdaki Kemancı" müzikalinin rejisörlüğünü Volkan Severcan, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen, koro şefliğini Anıl Aydın yaparken, danslar Serbülent Biçer ile Özgür Adam İnanç tarafından hazırlandı.

Müzikalin dekor tasarımını Hatice Kaptı, kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyonunu Sinan Özdemir üstlendi.

Programda, MDOB orkestrası da sahne aldı.

Yaklaşık üç saat süren müzikal, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Damdaki Kemancı müzikalinin ikinci gösterimi 4 Nisan'da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Damdaki Kemancı kapalı gişe sahnelendi
YEREL HABERLER Damdaki Kemancı kapalı gişe sahnelendi
Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 ...
"Çocuk serası"nda yetişen ürünler depremzedelere aş oluyor
YEREL HABERLER "Çocuk serası"nda yetişen ürünler depremzedelere aş ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi: 114-67 
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek ...
Almanya'dan engelli depremzedelere yardım malzemesi desteği
YEREL HABERLER Almanya'dan engelli depremzedelere yardım malzemesi ...
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin ...
Depremzede aile, 53 gündür göremedikleri bebeklerine sevinç gözyaşlarıyla kavuştu
YEREL HABERLER Depremzede aile, 53 gündür göremedikleri bebeklerine ...
Mersin Valisi Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle ...
Mersin'de 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ...
Mersin'de depremzede çocuklar tekne gezisiyle moral buldu
YEREL HABERLER Mersin'de depremzede çocuklar tekne gezisiyle moral ...
MSK´da hedef Süper Lig
YEREL HABERLER MSK´da hedef Süper Lig
Polisevine saldırıda 10 sanığa 2´şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Polisevine saldırıda 10 sanığa 2´şer kez ...
Silifke'de örtü altında yetiştirilen muzda 40 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Silifke'de örtü altında yetiştirilen muzda 40 bin ton ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin 10 sanığa dava
YEREL HABERLER Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ...
Cinayet sanığının ağırlaştırılmış müebbet cezası yeniden yargılamada da değişmedi
YEREL HABERLER Cinayet sanığının ağırlaştırılmış müebbet cezası ...
Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde arkeopark çevre düzenlemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde arkeopark çevre ...
Depremzede tiyatrocular Mersin'de sahne alacak; 'Çocuklar gülerse biz iyileşiriz"
YEREL HABERLER Depremzede tiyatrocular Mersin'de sahne alacak; ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.