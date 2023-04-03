Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, çocuklarla bir araya geldi

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MERSİN (AA) - Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürlüğü organizesinde öğrenci ve öğretmenle buluştu.

Otcu, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen "Geleceğine Sahip Çık" projesi kapsamında bir restoranda düzenlenen etkinlikte, çocukların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Çocukların polis büyükleriyle gezi, spor aktiviteler yapacağını aktaran Otcu, "Bu faaliyetleri yapıp eğlenirken eğitiminizi de ön planda tutmalısınız. Bu süreçte ve sonrasında yaşayacağınız iyi veya kötü her konuda yanınızda olacağız." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin de katıldı.​​​​​​​



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