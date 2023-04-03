Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Saltık, hakem kararlarını eleştirdi

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MERSİN (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu'nun kulüp başkanı Metin Saltık, hakem kararları nedeniyle mağdur edildiklerini savundu.

Saltık, yazılı açıklamasında, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için sezon başından itibaren büyük arzu ve istekle çalıştıklarını belirtti.

Ligde ilk sıradaki yerlerini koruduklarını kaydeden Saltık, "Son haftalarda hakem hataları ve rakiplerimiz tarafından büyük saldırı ve şiddete maruz kaldık. Biz, 2,5 milyonluk bir kentin temsilcisi olarak kimseden bize ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece haklarımızın korunmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saltık, hakem kararları nedeniyle mağdur edildiklerini savunarak, "Son 3-4 maçtır çok ciddi anlamda saha dışı olaylarla karşı karşıyayız. Biz ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulundan son haftalarda daha dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​



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