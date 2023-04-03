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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Saltık, hakem kararlarını eleştirdi

AA

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Saltık, hakem kararlarını eleştirdi

MERSİN (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu'nun kulüp başkanı Metin Saltık, hakem kararları nedeniyle mağdur edildiklerini savundu.

Saltık, yazılı açıklamasında, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için sezon başından itibaren büyük arzu ve istekle çalıştıklarını belirtti.

Ligde ilk sıradaki yerlerini koruduklarını kaydeden Saltık, "Son haftalarda hakem hataları ve rakiplerimiz tarafından büyük saldırı ve şiddete maruz kaldık. Biz, 2,5 milyonluk bir kentin temsilcisi olarak kimseden bize ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece haklarımızın korunmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saltık, hakem kararları nedeniyle mağdur edildiklerini savunarak, "Son 3-4 maçtır çok ciddi anlamda saha dışı olaylarla karşı karşıyayız. Biz ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulundan son haftalarda daha dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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