Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı binanın yıkımına başlandı

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilerek yıkım kararı verilen binanın bulunduğu Baykent Sitesi'nin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler, iş makinesiyle 40 dairenin yer aldığı apartmanı yıkma işlemlerini başlattı.

Sitenin yöneticisi Mehmet Çimen, gazetecilere, binanın 20 Şubat'ta boşaltıldığını söyledi.

Binayla bitişik nizamdaki 2 sitede de hasar olduğunu belirten Çimen, "Hayati tehlike taşıdığı için gerekli işlemler yapılarak, yıkım aşamasına geçildi. Kayısıkent, Yeşilkent ve Baykent siteleri tek parsel üzerine kurulmuş." ifadesini kullandı.

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