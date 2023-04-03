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MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.



Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 18 kulüpten 53 sporcu katılıyor.

Federasyon Asbaşkanı Kadri Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, para atıcılık branşının federasyonun bünyesine alınmasından sonra ilk müsabakaların düzenlendiğini söyledi.

Başarılı bir milli takım oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akgün, "En büyük amacımız, mayıs ayında Güney Kore'de yapılacak Dünya Kupası'na gidecek milli takımımıza oyuncu kazandırmak. Buradaki başarılı sporcuları takımımıza dahil edeceğiz." diye konuştu.

Milli sporcular Aysel Özkan ve Ayşegül Pehlivanlar da kota aldıkları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda dereceye girmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı.

Şampiyona, 6 Nisan'daki final müsabakalarıyla sona erecek.

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