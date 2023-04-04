Karaman'daki trafik kazasında ölen işçinin cenazesi Mersin'de defnedildi

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MERSİN (AA) - Karaman'da cipin dağ yolunda devrilmesi sonucu ölen 5 mermer ocağı işçisinden Harun Keş'in cenazesi, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Keş'in cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Harun Keş'in cenazesi, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Kılınan namazın ardından evli ve bir çocuk babası Keş'in naaşı, toprağa verildi.

Mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu 06 ADY 849 plakalı cipin dün Keloluk mevkisindeki dağ yolunda devrilmesi sonucu, araçtaki Harun Keş, Ali Çelik, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ile Mustafa Güler kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Gökmen ise yaralanmıştı.

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