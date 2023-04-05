Mersin'de Avukatlar Günü törenle kutlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Silifke'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, avukatların saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Onur İslim, törendeki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 121 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Afetin sonuçlarından çok sayıda avukatın etkilendiğini belirten İslim, vatandaşların adalete erişim haklarının güvencesi olmaya devam edeceklerini anlattı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende de Baronun Tarsus Temsilcisi Fatih Oyan ve beraberindeki avukatlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Oyan, hukukun üstünlüğünü sağlama görevini her koşulda sürdüreceklerini ifade ederek, "Acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



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