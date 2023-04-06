Epilepsi hastası genç kız, ayağının ağrımasıyla öğrendiği kanseri azmiyle yendi

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MERSİN (AA) - ALEYNA COŞKUN - Mersin'de epilepsiyle mücadele ederken ayağının ağrıması nedeniyle gittiği hastanede kemik kanserine de yakalandığını öğrenen 20 yaşındaki Rabia Demir, tedavi sürecinde motivasyonunu yüksek tutarak kanserin üstesinden geldi.

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan ve kuaförde çalışırken 3 yıl önce ayağında ağrı hisseden epilepsi hastası Demir'e, kontrol için gittiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemik kanseri teşhisi konuldu.

Tedavi sürecinde 3 operasyon geçiren genç kız, azmi ve kararlılığıyla hastalığı yenmeyi başardı.

- "Hiçbir zaman yüzümdeki gülümsemeyi eksiltmedim"

Rabia Demir, AA muhabirine, 1,5 yaşındayken ortaya çıkan epilepsinin ardından kanserle de mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Hastalığı ilk öğrendiğinde öleceğini düşündüğünü anlatan Demir, zor günler geçirdiğini belirtti.

Annesine bu hastalığı yeneceğine dair söz verdiğini ve moralini hep yüksek tutuğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Tedavim 3 yıldır devam ediyor. Bu süreçte kemoterapi, fizyoterapi ve ışın tedavisi gördüm. İlk aldığım kemoterapiler çok ağırdı, kilo verdim ama hiçbir zaman yüzümdeki gülümsemeyi eksiltmedim. Çok güçlü oldum, çünkü olmasaydım ailem de güçlü duramazdı. Bu süreçte resim çizdim, gitar çaldım ve kitap okudum. Gitar çalıp, şarkı söylemek bana çok iyi gelirdi. Şarkılar acılarımı alıp götürürdü. İnsanlara da kendilerine aktivite bulmalarını tavsiye ediyorum."

- "Kendime inandım ve çok şükür kanseri yendim"

Demir, onkoloji hastalarına "güçlü durmaları" tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Kanser hastalarına şunu söylemek istiyorum; ben de aynı yollardan geçtim ama umudumu asla yitirmedim. Kendime 'Rabia sen epilepsiyle mücadele etmiş birisin bunu mu yenemeyeceksin, başaramayacaksın?' dedim. Kendime inandım ve çok şükür kanseri yendim. İnsanın öncelikle kendine inanması ve istemesi gerekiyor. Kanseri yenmek için savaşırsan, o savaşı sen kazanırsın. Umudunuzu kaybetmeyin."

Hastalıkla mücadele sürecinde arkadaşlarından destek gördüğünü ifade eden Demir, kendisinin de onkoloji hastalarını ziyaret edip, moral vereceğini söyledi.

- "Rabia'nın durumu şu an çok iyi, hayata tutundu"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Rabia'ya hastalığı sürecinde servis hizmeti başta olmak üzere birtakım desteklerde bulunduklarını belirtti.

Kanser hastalarına destek için 2021'de "Akdeniz Umuda Yolculuk" projesini başlattıklarını aktaran Gültak, projeden bugüne kadar 9'u depremzede 200 kişinin yararlandığı söyledi.

Proje kapsamında kadınların sağlık taramasından geçirildiğini, kanser hastalarının da hastanelere ONKOBÜS ekiplerince götürüldüğünü belirten Gültak, "Rabia zor bir süreç geçirdi, biz de yanında olduk. Tedavi alması konusunda yardımcı olduk, servis hizmeti verdik. Psikologlarımız aracılığıyla terapi almasını sağladık. Rabia'nın durumu şu an çok iyi, hayata tutundu. Umarım bir daha bu acıları yaşamaz." diye konuştu.





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