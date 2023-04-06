Silifke'de Atapark'ın yaz mevsimi öncesi açılması hedefleniyor

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi tarafından yapımı devam eden Atapark'ın yaz sezonu öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Atakent Mahallesi Kapızlı Kamp Alan'ında yapımı devam eden Atapark'ı gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

İçerisinde bungalov evler, market, restoran spor ve çocuk oyun alanlarının yer alacağı Atapark'ın bir an önce tamamlanmasını isteyen Altunok, şunları kaydetti:

"Denize sahili bulunan mahallelerimizde başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Yeşilovacık, Taşucu ve Atakent mahallelerinde başlattığımız çalışmaları belediyemiz mimar ve mühendisleri ile yakından takip ediyoruz. Şu anda büyük bir bölümünü tamamladığımız Atapark'ın sonuna yaklaşıyoruz. Hedefimiz yaklaşan yaz ayları öncesinde bu bölgede çalışmalarımızı tamamlayıp bu tesisleri ilçe halkının yanı sıra tatile gelecek misafirlerimizin kullanımına sumaktır."



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