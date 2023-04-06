Mersin'de "İklim ve Çevre Bilim Merkezi" yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için "İklim ve Çevre Bilim Merkezi" yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapımı süren 2 katlı merkezde 121 interaktif deney düzeneği, atölyeler, konferans salonu ve planetaryum ​​​​​​yer alacak.

Merkezi ziyaret edecek 6-14 yaş grubu öğrenciler ve ilgililer, iklim, çevre konularında deneysel ve uygulamalı etkinlikler yapabilecek.



Öğrenciler merkezde, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 360 derecede 3 boyutlu görüntülerini görme şansı bulacak.

Merkezde bilim ürünlerinin satılacağı "Bilim Mağazası" ve misafirlerin dinlenebilecekleri "Bilim Kafe" de yer alacak.



Günlük 720 öğrenciyi misafir edecek merkez, 29 Ekim'de ziyarete açılacak.

​​​​​​​Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımına devam edilen merkezde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Bilim merkezini 5 bin 250 metrekare alan üzerine kurduklarını belirten Seçer, "Burada çocuklarımız bilim, ilim yapacak. Artık ailelerimiz diğer illerimize çocuklarını götürmek zorunda kalmayacak. Mersin çok modern bir bilim merkezine kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.