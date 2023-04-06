Mersin'de 67 mahallede temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Neden bazı keçiler aniden bayılıyor?

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, "Sokakta Temizlik Var" projesi kapsamında 67 mahallede temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani otlar biçti, boş arsaları temizledi, park ve yeşil alanlara bakım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarını belirtti.



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