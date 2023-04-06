Mersin'de yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeni tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Bahçe Mahallesi'nde iddiaya göre, Sabri B. (22) ile kuzeni Onur B. (23) arasında kavga çıktı.

Kavgaya dahil olan Sabri'nin babası Bekir B. (53), yeğeni Onur tarafından kalbinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Bekir B. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Onur B. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.