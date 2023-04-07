Erdemli'de zirai ilaç bayilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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MERSİN (AA) - Erdemli'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç bayilerine yönelik yaş meyve ve sebzede kalıntıyla mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin ilçeleri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Erdemli'de 223 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını belirten Yıldız, "Sulu tarım yapılan alanların yüzde 50'sinde limon yetiştiriliyor, yüzde 21'inde açıkta ve örtü altında olmak üzere domates üretiliyor. Geriye kalan kısımda ise çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiriciliği yapılıyor. İlçemiz oldukça geniş bir ürün desenine sahip." diye konuştu.



Yıldız, kalıntı nedeniyle ihracatta sıkıntı yaşanmaması için bu kapsamdaki eğitimleri önemsediklerini kaydetti.



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