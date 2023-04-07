Tarsus'ta tır dere yatağına devrildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde dere yatağına devrilen tırda hasar oluştu.

A.A'nın kullandığı 81 KK 775 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyeri aşan araç, dere yatağına devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada tırda hasar oluştu.

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