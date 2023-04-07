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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta tır dere yatağına devrildi

AA

Tarsus'ta tır dere yatağına devrildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde dere yatağına devrilen tırda hasar oluştu.

A.A'nın kullandığı 81 KK 775 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyeri aşan araç, dere yatağına devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada tırda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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