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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Önder Yılmaz, Mehmet Burak Anlatıcı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 3, Williams 14, Hayes 16, Crvendakic 13, Gamze Takmaz 8, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 5, Cansu Köksal Öngüner 10, Esra Ural Topuz 14

BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 4, Macaulay 9, Doyle 4, Saliha Mandıracı 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 7, Burcu Büyükayan 2, Meltem Avcı 6, Işılay Eğin 3

1. Periyot: 25-14

Devre: 52-32

3. Periyot: 71-51

MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 93-65 yendi.

Mersin ekibi, iki galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın devre arasında, iki takımın bazı yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Salonda görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafları ayırdı.

İkinci maç, 9 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.





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