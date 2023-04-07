Mersin'de 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir otomobildeki 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10 Eylül 2022'de Gazipaşa Mahallesi'nde otomobile ateş açılarak M.K. ve O.Y'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan araştırmanın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.K'yi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde 10 Eylül 2022'de, M.K. yönetimindeki 33 NLN 58 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açılmış, sürücü M.K. olay yerinde, araçta bulunan O.Y. ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



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