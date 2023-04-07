Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar muhtarlarla iftarda bir araya geldi

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MERSİN (AA) - Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, mahalle muhtarlarıyla iftar programında buluştu.

Ünüvar, ilçedeki bir lokantada düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu bir ay olduğunu söyledi.

Hizmet için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"İlçemizde birlikte çalıştığımız kamu kurumlarımızın yöneticileri, adaletimizi en güzel şekilde sağlama gayreti içerisinde olan hakimlerimiz ve savcılarımız, demokrasimizin temel taşı olan merkez ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte bugün iftar sofrasında bir araya gelmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Programa, Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Ertugay, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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