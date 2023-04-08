Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremlerde hasar gören 40 dairenin yer aldığı Baykent Sitesi'nin yıkımı için 3 Nisan'da başlatılan çalışmalar devam etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını tamamladı.

Sitenin yıkılma anı, kameraya yansıdı.

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