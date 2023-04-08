Mersin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Ramazan ayında en çok bunlar soruluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobil Merkez Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.