Depremde hayatını kaybedenler Tarsus'ta dualarla anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Mersin'in Tarsus ilçesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükşehir Belediyesince, depremde ölenler için Şehir Mezarlığında anma programı düzenlendi.

Katılımcılar, okunan Kur'an-ı Kerim'e dualarla eşlik etti.

Programa CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, Mezarlıklar Dairesi Başkanı İbrahim Zengin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.