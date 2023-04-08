Anamur'da şehit polisler dualarla anıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit polislerin mezarlarına da giden ekipler, kabirlerin bakımını yaptı, dua okudu.

Programın devamında Otogar Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

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