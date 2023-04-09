Mersin'de depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için sahne aldı.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu ve Mersin Uluslararası Limanı (MIP) işbirliğinde, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde MDOB Orkestrası konser verdi.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı dayanışma konserinde Gülsin Onay, Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Dilek Türkan, Asude Karayavuz, Caner Akgün, Gökhan Aybulus, Bilgin Canaz ve Elvin Hoxha Ganiyev solist olarak yer aldı.

Konserde, kentte ağırlanan depremzede çocuklardan kurulu "Deprem Çocuk Korosu" da Reyhan Bezdüz yönetiminde çeşitli eserler seslendirdi.

Konserden elde edilen gelirin, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Konsere Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Uluslararası Limanı Kurumsal, İnsan Kaynakları, Kamu İlişkileri Grup Müdürü Nuri Peker, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve vatandaşlar katıldı.



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