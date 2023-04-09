Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

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MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 77 adrese şafak vakti "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında olduğu 450 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerdeki 77 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dron ile havadan takip edilen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalar sürüyor.

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