Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 6 Nisan'da yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 60 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda, 33 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 300 sentetik hap, 218 gram eroin, 305 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirilmiş, 60 zanlı gözaltına alınmıştı.

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