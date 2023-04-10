Silifke Belediye Başkanı Altunok'tan, İlçe Emniyet Müdürü Petek'e ziyaret

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'i ziyaret etti.

Petek ile makamında bir araya gelen Altunok, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Altunok, şehit polisleri rahmetle andığını belirterek, emniyet mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Petek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat çalıştıklarını anlattı.

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