Mersin'de depremzede kadınların eserleri sergilendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de Akdeniz Belediyesinin katkılarıyla depremzede kadınların el işi ürünler "Umutlar Paylaştıkça Çoğalır" adlı sergide beğeniye sunuldu.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde açılan sergide deprem bölgesinden gelen 45 kadının hazırladığı eserler yer aldı.

Sergide, afetzede kadınların belediyeye ait kültür ve sanat evlerinde aldıkları eğitimlerle kazandıkları beceri sayesinde ortaya çıkardıkları el işi eserleri satışa sunuldu.

Sergiden elde edilen gelir, ürünlerini sergileyen depremzede kadınlara verilecek.



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