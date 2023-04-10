Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı'nın konuşma yaptığı törene, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Garanlı daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis çocukları şiirler okudu.

Gülnar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



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