Mersin'de 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Pozantı otoyolunda seyreden C.G. idaresindeki 81 KL 124 plakalı tır, Damlama bölgesi yakınlarında, aynı yönde giden M.T. yönetimindeki 63 NE 016 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile hasar gören şoför kabininde sıkışan sürücü C.G, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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