Mersin'de Yörük kadınları Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde Yörük kadınları, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüyüş yaptı.

Kadınlar, Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibi eşliğinde Cumhuriyet Alanı'ndan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar ellerinde bayraklar ve 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyarak yaklaşık 1 kilometre süren "Şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, Erdemli Belediyesi ile MHP Mersin Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı tarafından Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen ve depremzedelerin de yer aldığı iftarda buluştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, Erdemlinin Yörük kadınlarının, vatanına milletine ve manevi değerlerine sahip çıktığını söyledi.

Tollu, "Kadınlarımıza polisine, askerine, şehidine ve gazilerine sahip çıkmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatan savunması dendiğinde çocuğunu dahi düşünmeyen analara sahibiz. Kadınlarımız var olduğu müddetçe asla ve kata emperyalistler emellerine ulaşamayacaktır.’’ dedi.

MHP Mersin KAÇEP Başkanı Fadime Şen da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KAÇEP olarak ilk kez Erdemli ilçesinde yüzlerce Yörük kadını ile "Şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.





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