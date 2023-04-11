Mersin'de 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7 Ekim 2022'de Gözlükule Mahallesi'ndeki Metin Elmacıoğlu'nun (62) evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Elmacıoğlu'nun adli tıp kurumundan gelen rapora göre darp sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğü belirlendi.

Polis ekiplerince incelenen kamera kayıtlarında Elmacıoğlu'nun bir restoranda çıkan tartışma sonucu H.B. tarafından darbedildiği belirlendi.



H.B. ekiplerce ilçede bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, H.B'nin Elmacıoğlu'nu restoranda sürükleyerek dışarı çıkarması yer alıyor.

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