Mersin Devlet Opera ve Balesi "Fuaye Konseri" verecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Fuaye Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 13 Nisan saat 20.30'da Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde, solist sanatçılar Serin Saybaşılı, Avşin Dilara Kaymak, Viktoriia Medunka, Hakan Bölükbaşı, Andrei Yevtushenko ve Serkan Sevinç sahne alacak.

Slav ezgilerinin seslendirileceği konsere Artem Reutov piyanosuyla eşlik edecek.





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