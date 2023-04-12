Erdemli'de dolu etkili oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.

Hayatın olumsuz etkilendiği yağış nedeniyle Esenpınar ve Kayacı mahallelerindeki tarım arazileri beyaza büründü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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