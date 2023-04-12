Mersin'de depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi

MERSİN (AA) - Terennüm İyilik Korosu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için sahne aldı.

Depremzedeler için dayanışma konserleri kapsamında Türkiye turnesi başlatan koro, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Orkestra şefliğini Ahmet Baran'ın yaptığı dayanışma konserinde 40'ı solist, 110 kişi yer aldı. Konserde, Türk müziğinin seçkin parçaları seslendirildi.

Konserden elde edilen gelirin, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Ahmet Baran, burada yaptığı konuşmada, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için gayret ettiklerini ve bu süreçte 3 bin aileye ulaştıklarını söyledi.

Depremin ikinci gününden itibaren çalışma alanlarını yardım merkezine dönüştürdüklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Çok daha efektif bir çaba sarf ederek hem enstrümanlarını kaybeden kardeşlerimizin enstrümanlarını temin etmek hem de konteyner müzik okulu kurmak istiyoruz. Tüm katılan dostlarımızın isimlerini tuğlalarla yazmak istiyoruz. Kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. İnşallah turnenin sonunda bunları gerçekleştirmek kısmet olur."

Koronun turne kapsamında, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Antalya ve Adana'da düzenleyeceği konserler 21 Mayıs'ta sona erecek.





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